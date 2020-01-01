توكنوميكس CPA by Virtuals (CPA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CPA by Virtuals (CPA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CPA by Virtuals (CPA) $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. الموقع الرسمي: https://www.agentcpa.ai/ اشتر CPA الآن!

توكنوميكس CPA by Virtuals (CPA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CPA by Virtuals (CPA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 94.95K $ 94.95K $ 94.95K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 763.72M $ 763.72M $ 763.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 124.33K $ 124.33K $ 124.33K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00012433 $ 0.00012433 $ 0.00012433 معرفة المزيد عن سعر CPA by Virtuals (CPA)

توكنوميكس CPA by Virtuals (CPA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CPA by Virtuals (CPA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CPA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CPA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CPA، استكشف السعر المباشر لتوكن CPA!

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