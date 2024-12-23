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سعر Cozy Pepe (COZY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.28K . يتم تحديث سعر COZY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cozy Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 858.12 - تغيير سعر Cozy Pepe خلال اليوم هو -6.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.85M

أداء سعر Cozy Pepe (COZY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.82% 30 يوم $ 0 -54.39% 60 يوم $ 0 -65.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cozy Pepe (COZY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cozy Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00165749$ 0.00165749 $ 0.00165749 تغير السعر (1 ساعة) +1.67% تغير السعر (1يوم) -6.82% تغير السعر (7 أيام) -40.65%

معلومات سوق Cozy Pepe (COZY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: