سعر Cozy Pepe (COZY)
سعر Cozy Pepe (COZY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.28K. يتم تحديث سعر COZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cozy Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 858.12
- تغيير سعر Cozy Pepe خلال اليوم هو -6.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.85M
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خلال اليوم، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cozy Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.82%
|30 يوم
|$ 0
|-54.39%
|60 يوم
|$ 0
|-65.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cozy Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.67%
-6.82%
-40.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.
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