توكنوميكس Cow Patty Bingo (MOO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cow Patty Bingo (MOO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cow Patty Bingo (MOO) Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community. الموقع الرسمي: https://moopattybingo.com/ اشتر MOO الآن!

توكنوميكس Cow Patty Bingo (MOO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cow Patty Bingo (MOO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.30K $ 6.30K $ 6.30K إجمالي العرض: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M العرض المتداول: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.30K $ 6.30K $ 6.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00214171 $ 0.00214171 $ 0.00214171 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000433 $ 0.00000433 $ 0.00000433 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cow Patty Bingo (MOO)

توكنوميكس Cow Patty Bingo (MOO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cow Patty Bingo (MOO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOO، استكشف السعر المباشر لتوكن MOO!

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