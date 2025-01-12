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سعر Cow Patty Bingo (MOO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.15K . يتم تحديث سعر MOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cow Patty Bingo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.49 - تغيير سعر Cow Patty Bingo خلال اليوم هو +0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.47M

أداء سعر Cow Patty Bingo (MOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.55% 30 يوم $ 0 -37.53% 60 يوم $ 0 -97.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cow Patty Bingo (MOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cow Patty Bingo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00214171$ 0.00214171 $ 0.00214171 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.55% تغير السعر (7 أيام) -18.49%

معلومات سوق Cow Patty Bingo (MOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: