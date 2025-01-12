سعر Cow Patty Bingo (MOO)
سعر Cow Patty Bingo (MOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.15K. يتم تحديث سعر MOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cow Patty Bingo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.49
- تغيير سعر Cow Patty Bingo خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.47M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOO.
خلال اليوم، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cow Patty Bingo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ 0
|-37.53%
|60 يوم
|$ 0
|-97.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cow Patty Bingo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.55%
-18.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOO إلى AUD
A$--
|1 MOO إلى GBP
￡--
|1 MOO إلى EUR
€--
|1 MOO إلى USD
$--
|1 MOO إلى MYR
RM--
|1 MOO إلى TRY
₺--
|1 MOO إلى JPY
¥--
|1 MOO إلى RUB
₽--
|1 MOO إلى INR
₹--
|1 MOO إلى IDR
Rp--
|1 MOO إلى PHP
₱--
|1 MOO إلى EGP
￡E.--
|1 MOO إلى BRL
R$--
|1 MOO إلى CAD
C$--
|1 MOO إلى BDT
৳--
|1 MOO إلى NGN
₦--
|1 MOO إلى UAH
₴--
|1 MOO إلى VES
Bs--
|1 MOO إلى PKR
Rs--
|1 MOO إلى KZT
₸--
|1 MOO إلى THB
฿--
|1 MOO إلى TWD
NT$--
|1 MOO إلى CHF
Fr--
|1 MOO إلى HKD
HK$--
|1 MOO إلى MAD
.د.م--