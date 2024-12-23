سعر Covesting (COV)
سعر Covesting (COV) المباشر لليوم هو USD 0.02852331. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 534.11K. يتم تحديث سعر COV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Covesting الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.13
- تغيير سعر Covesting خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.73M
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خلال اليوم، كان سعر Covesting مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Covesting مقابل USD هو $ -0.0218769024 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Covesting مقابل USD هو $ +0.0108890816 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Covesting مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0218769024
|-76.69%
|60 يوم
|$ +0.0108890816
|+38.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Covesting: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-56.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.
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