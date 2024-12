ما هو Covesting ( COV )

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

