سعر CouponBay (CUP)
سعر CouponBay (CUP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CouponBay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.22
- تغيير سعر CouponBay خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CouponBay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CouponBay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CouponBay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CouponBay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-10.95%
|60 يوم
|$ 0
|-20.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CouponBay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.14%
+2.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CouponBay aims to solve the inconvenience of used coupon transactions (exposure of personal information, direct contact between users, fraud damage) and contribute to the development of a healthy coupon trading(second-handed) market.
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