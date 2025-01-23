سعر Counterfire Economic Coin (CEC)
سعر Counterfire Economic Coin (CEC) المباشر لليوم هو USD 0.01180048. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Counterfire Economic Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 676.81K
- تغيير سعر Counterfire Economic Coin خلال اليوم هو +1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ +0.00013579 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ +0.0055711694 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ -0.0032422810 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ +0.001542032946641864 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013579
|+1.16%
|30 يوم
|$ +0.0055711694
|+47.21%
|60 يوم
|$ -0.0032422810
|-27.47%
|90 يوم
|$ +0.001542032946641864
|+15.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Counterfire Economic Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+1.16%
-3.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Anime-style mobile game featuring both MOBA and battle royale. Counter Fire is a unique mobile anime MOBA game that incorporates elements of Battle Royale and leverages blockchain technology. Developed by CEBG Studio, our team comprises more than 30 seasoned game creators with leading experiences from Giant Interactive, Shanda Group, Lilith Games, and NetEase. Our objective is to attract the next billion players by offering a free-to-play-to-earn casual gaming experience through Counter Fire. Our game prioritizes accessibility, playability, sociability, and scalability, all supported by our ecosystem token, $CEC.
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