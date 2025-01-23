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سعر Counterfire Economic Coin (CEC) المباشر لليوم هو USD 0.01180048 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Counterfire Economic Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 676.81K - تغيير سعر Counterfire Economic Coin خلال اليوم هو +1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Counterfire Economic Coin (CEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ +0.00013579 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ +0.0055711694 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ -0.0032422810 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Counterfire Economic Coin مقابل USD هو $ +0.001542032946641864 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013579 +1.16% 30 يوم $ +0.0055711694 +47.21% 60 يوم $ -0.0032422810 -27.47% 90 يوم $ +0.001542032946641864 +15.03%

تحليل سعر Counterfire Economic Coin (CEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Counterfire Economic Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01160354$ 0.01160354 $ 0.01160354 24 ساعة مرتفع $ 0.01190785$ 0.01190785 $ 0.01190785 عالية طوال الوقت $ 0.055136$ 0.055136 $ 0.055136 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +1.16% تغير السعر (7 أيام) -3.42%

معلومات سوق Counterfire Economic Coin (CEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: