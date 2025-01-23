سعر CounosX (CCXX)
سعر CounosX (CCXX) المباشر لليوم هو USD 0.119459. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCXX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CounosX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.84K
- تغيير سعر CounosX خلال اليوم هو -1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CounosX مقابل USD هو $ -0.0022698919105606 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CounosX مقابل USD هو $ -0.0020560805 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CounosX مقابل USD هو $ -0.0025233085 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CounosX مقابل USD هو $ +0.00486920040680897 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0022698919105606
|-1.86%
|30 يوم
|$ -0.0020560805
|-1.72%
|60 يوم
|$ -0.0025233085
|-2.11%
|90 يوم
|$ +0.00486920040680897
|+4.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CounosX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-1.86%
-1.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CounosX has it's own Blockchain and will supply about 21 million coins, until now about 18,400,000 coins mined.
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