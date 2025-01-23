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سعر Could Be The Move (CBTM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CBTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Could Be The Move الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.67 - تغيير سعر Could Be The Move خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Could Be The Move (CBTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.29% 30 يوم $ 0 +35.21% 60 يوم $ 0 -83.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Could Be The Move (CBTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Could Be The Move: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) +23.01%

معلومات سوق Could Be The Move (CBTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: