سعر Could Be The Move (CBTM)
سعر Could Be The Move (CBTM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Could Be The Move الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.67
- تغيير سعر Could Be The Move خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Could Be The Move مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.29%
|30 يوم
|$ 0
|+35.21%
|60 يوم
|$ 0
|-83.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Could Be The Move: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-2.29%
+23.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is about building an ecosystem on Solana around trading tools integrations on various platforms, NFT minting & staking with rewards, gamification and launchpad integration.
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