سعر CougarSwap (CGS)
سعر CougarSwap (CGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CougarSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.58
- تغيير سعر CougarSwap خلال اليوم هو +13.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CougarSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CougarSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CougarSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CougarSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.39%
|30 يوم
|$ 0
|-19.26%
|60 يوم
|$ 0
|-12.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CougarSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+13.39%
-7.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A part of the Cougar ecosystem - The futuristic generation Yield Farming strategies built on Cronos network features at the highest stability and security level.
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