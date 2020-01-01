توكنوميكس COTI AI Agents (COAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول COTI AI Agents (COAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات COTI AI Agents (COAI) COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities الموقع الرسمي: https://cotiagents.ai/ الوثيقة البيضاء: https://cotiagents.gitbook.io اشتر COAI الآن!

توكنوميكس COTI AI Agents (COAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار COTI AI Agents (COAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 259.99K $ 259.99K $ 259.99K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 622.00M $ 622.00M $ 622.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 417.99K $ 417.99K $ 417.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01080825 $ 0.01080825 $ 0.01080825 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0004174 $ 0.0004174 $ 0.0004174 معرفة المزيد عن سعر COTI AI Agents (COAI)

توكنوميكس COTI AI Agents (COAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس COTI AI Agents (COAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COAI، استكشف السعر المباشر لتوكن COAI!

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