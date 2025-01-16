سعر COTI AI Agents (COAI)
سعر COTI AI Agents (COAI) المباشر لليوم هو USD 0.00539488. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.39M. يتم تحديث سعر COAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COTI AI Agents الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.58K
- تغيير سعر COTI AI Agents خلال اليوم هو -12.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 622.00M
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خلال اليوم، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ -0.000767548502247718 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000767548502247718
|-12.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COTI AI Agents: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.76%
-12.45%
-38.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities
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