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سعر COTI AI Agents (COAI) المباشر لليوم هو USD 0.00539488 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.39M . يتم تحديث سعر COAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق COTI AI Agents الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.58K - تغيير سعر COTI AI Agents خلال اليوم هو -12.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 622.00M

أداء سعر COTI AI Agents (COAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ -0.000767548502247718 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر COTI AI Agents مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000767548502247718 -12.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر COTI AI Agents (COAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر COTI AI Agents: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00507741$ 0.00507741 $ 0.00507741 24 ساعة مرتفع $ 0.00632718$ 0.00632718 $ 0.00632718 عالية طوال الوقت $ 0.01080825$ 0.01080825 $ 0.01080825 تغير السعر (1 ساعة) +1.76% تغير السعر (1يوم) -12.45% تغير السعر (7 أيام) -38.03%

معلومات سوق COTI AI Agents (COAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: