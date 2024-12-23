سعر Cost Hot Dog (COST)
سعر Cost Hot Dog (COST) المباشر لليوم هو USD 0.00187982. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M. يتم تحديث سعر COST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cost Hot Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.50K
- تغيير سعر Cost Hot Dog خلال اليوم هو +1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.39M
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خلال اليوم، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ -0.0013782234 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ -0.0011910471 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ -0.001916177635615508 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.42%
|30 يوم
|$ -0.0013782234
|-73.31%
|60 يوم
|$ -0.0011910471
|-63.35%
|90 يوم
|$ -0.001916177635615508
|-50.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cost Hot Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
+1.42%
-39.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 COST إلى AUD
A$0.0029889138
|1 COST إلى GBP
￡0.0014850578
|1 COST إلى EUR
€0.001785829
|1 COST إلى USD
$0.00187982
|1 COST إلى MYR
RM0.00845919
|1 COST إلى TRY
₺0.0661320676
|1 COST إلى JPY
¥0.2941730318
|1 COST إلى RUB
₽0.1931891014
|1 COST إلى INR
₹0.1596719108
|1 COST إلى IDR
Rp30.3196731746
|1 COST إلى PHP
₱0.1106086088
|1 COST إلى EGP
￡E.0.0956264434
|1 COST إلى BRL
R$0.0114293056
|1 COST إلى CAD
C$0.0026881426
|1 COST إلى BDT
৳0.2237173782
|1 COST إلى NGN
₦2.9099237636
|1 COST إلى UAH
₴0.0785200814
|1 COST إلى VES
Bs0.09587082
|1 COST إلى PKR
Rs0.5211424986
|1 COST إلى KZT
₸0.9831646582
|1 COST إلى THB
฿0.0642710458
|1 COST إلى TWD
NT$0.0613385266
|1 COST إلى CHF
Fr0.0016730398
|1 COST إلى HKD
HK$0.0146062014
|1 COST إلى MAD
.د.م0.0188357964