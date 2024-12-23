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سعر Cost Hot Dog (COST) المباشر لليوم هو USD 0.00187982 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M . يتم تحديث سعر COST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cost Hot Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.50K - تغيير سعر Cost Hot Dog خلال اليوم هو +1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.39M

أداء سعر Cost Hot Dog (COST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ -0.0013782234 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ -0.0011910471 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cost Hot Dog مقابل USD هو $ -0.001916177635615508 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.42% 30 يوم $ -0.0013782234 -73.31% 60 يوم $ -0.0011910471 -63.35% 90 يوم $ -0.001916177635615508 -50.47%

تحليل سعر Cost Hot Dog (COST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cost Hot Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00182042$ 0.00182042 $ 0.00182042 24 ساعة مرتفع $ 0.00202888$ 0.00202888 $ 0.00202888 عالية طوال الوقت $ 0.061631$ 0.061631 $ 0.061631 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) +1.42% تغير السعر (7 أيام) -39.24%

معلومات سوق Cost Hot Dog (COST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: