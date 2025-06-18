سعر CosmicSwap (COSMIC)
سعر CosmicSwap (COSMIC) المباشر لليوم هو USD 0.023869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COSMIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CosmicSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CosmicSwap خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CosmicSwap مقابل USD هو $ +0.00010073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CosmicSwap مقابل USD هو $ -0.0005143745 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CosmicSwap مقابل USD هو $ -0.0004961577 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CosmicSwap مقابل USD هو $ -0.000549535593720824 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010073
|+0.42%
|30 يوم
|$ -0.0005143745
|-2.15%
|60 يوم
|$ -0.0004961577
|-2.07%
|90 يوم
|$ -0.000549535593720824
|-2.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CosmicSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+0.42%
-0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CosmicSwap is a yield aggregator and farm running on the Binance Smart Chain and uses PancakeSwap as the primary exchange with a cool new feature that lets you earn COSMIC tokens for staking and providing liquidity. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farms with high APR.
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