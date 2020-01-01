توكنوميكس Cosmic Universe Magick (MAGICK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cosmic Universe Magick (MAGICK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cosmic Universe Magick (MAGICK) MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG. الموقع الرسمي: https://cosmicguild.one/ الوثيقة البيضاء: https://r2.cosmicuniverse.io/whitepaper.pdf اشتر MAGICK الآن!

توكنوميكس Cosmic Universe Magick (MAGICK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cosmic Universe Magick (MAGICK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 139.84K $ 139.84K $ 139.84K إجمالي العرض: $ 98.93M $ 98.93M $ 98.93M العرض المتداول: $ 63.89M $ 63.89M $ 63.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 216.53K $ 216.53K $ 216.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.44 $ 4.44 $ 4.44 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00149764 $ 0.00149764 $ 0.00149764 السعر الحالي: $ 0.00218876 $ 0.00218876 $ 0.00218876 معرفة المزيد عن سعر Cosmic Universe Magick (MAGICK)

توكنوميكس Cosmic Universe Magick (MAGICK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cosmic Universe Magick (MAGICK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MAGICK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MAGICK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MAGICK، استكشف السعر المباشر لتوكن MAGICK!

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