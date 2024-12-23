احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAGICK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAGICK.

سعر Cosmic Universe Magick (MAGICK) المباشر لليوم هو USD 0.0060304 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 385.35K . يتم تحديث سعر MAGICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cosmic Universe Magick الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.94K - تغيير سعر Cosmic Universe Magick خلال اليوم هو -3.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 63.89M

أداء سعر Cosmic Universe Magick (MAGICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.000223687045676359 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.0028750118 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.0013676314 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.001479683467360106 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000223687045676359 -3.57% 30 يوم $ -0.0028750118 -47.67% 60 يوم $ -0.0013676314 -22.67% 90 يوم $ -0.001479683467360106 -19.70%

تحليل سعر Cosmic Universe Magick (MAGICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cosmic Universe Magick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00600149$ 0.00600149 $ 0.00600149 24 ساعة مرتفع $ 0.00640191$ 0.00640191 $ 0.00640191 عالية طوال الوقت $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -3.57% تغير السعر (7 أيام) -32.47%

معلومات سوق Cosmic Universe Magick (MAGICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: