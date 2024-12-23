سعر Cosmic Universe Magick (MAGICK)
سعر Cosmic Universe Magick (MAGICK) المباشر لليوم هو USD 0.0060304. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 385.35K. يتم تحديث سعر MAGICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cosmic Universe Magick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.94K
- تغيير سعر Cosmic Universe Magick خلال اليوم هو -3.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 63.89M
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خلال اليوم، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.000223687045676359 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.0028750118 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.0013676314 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cosmic Universe Magick مقابل USD هو $ -0.001479683467360106 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000223687045676359
|-3.57%
|30 يوم
|$ -0.0028750118
|-47.67%
|60 يوم
|$ -0.0013676314
|-22.67%
|90 يوم
|$ -0.001479683467360106
|-19.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cosmic Universe Magick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-3.57%
-32.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.
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|1 MAGICK إلى AUD
A$0.009588336
|1 MAGICK إلى GBP
￡0.004764016
|1 MAGICK إلى EUR
€0.00572888
|1 MAGICK إلى USD
$0.0060304
|1 MAGICK إلى MYR
RM0.027016192
|1 MAGICK إلى TRY
₺0.212209776
|1 MAGICK إلى JPY
¥0.942973648
|1 MAGICK إلى RUB
₽0.620467856
|1 MAGICK إلى INR
₹0.512584
|1 MAGICK إلى IDR
Rp97.264502512
|1 MAGICK إلى PHP
₱0.353562352
|1 MAGICK إلى EGP
￡E.0.30664584
|1 MAGICK إلى BRL
R$0.036604528
|1 MAGICK إلى CAD
C$0.008623472
|1 MAGICK إلى BDT
৳0.717557296
|1 MAGICK إلى NGN
₦9.320525936
|1 MAGICK إلى UAH
₴0.251829504
|1 MAGICK إلى VES
Bs0.3075504
|1 MAGICK إلى PKR
Rs1.671385664
|1 MAGICK إلى KZT
₸3.153959504
|1 MAGICK إلى THB
฿0.206722112
|1 MAGICK إلى TWD
NT$0.196711648
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Fr0.005367056
|1 MAGICK إلى HKD
HK$0.046856208
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