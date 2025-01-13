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سعر COSMIC on Base ($COSMIC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $COSMIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق COSMIC on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.71 - تغيير سعر COSMIC on Base خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر COSMIC on Base ($COSMIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر COSMIC on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر COSMIC on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر COSMIC on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر COSMIC on Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.12% 30 يوم $ 0 -18.62% 60 يوم $ 0 -8.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر COSMIC on Base ($COSMIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر COSMIC on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -9.89%

معلومات سوق COSMIC on Base ($COSMIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: