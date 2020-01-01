توكنوميكس Cosmic FOMO (COSMIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cosmic FOMO (COSMIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cosmic FOMO (COSMIC) In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers. الموقع الرسمي: https://cosmicfomo.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.cosmicfomo.com/ اشتر COSMIC الآن!

توكنوميكس Cosmic FOMO (COSMIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cosmic FOMO (COSMIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.73K $ 1.73K $ 1.73K إجمالي العرض: $ 940.00K $ 940.00K $ 940.00K العرض المتداول: $ 158.76K $ 158.76K $ 158.76K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.21 $ 4.21 $ 4.21 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01082237 $ 0.01082237 $ 0.01082237 السعر الحالي: $ 0.01086724 $ 0.01086724 $ 0.01086724 معرفة المزيد عن سعر Cosmic FOMO (COSMIC)

توكنوميكس Cosmic FOMO (COSMIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cosmic FOMO (COSMIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COSMIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COSMIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COSMIC، استكشف السعر المباشر لتوكن COSMIC!

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