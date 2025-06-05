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سعر Cosmic FOMO (COSMIC) المباشر لليوم هو USD 0.01091757 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73K . يتم تحديث سعر COSMIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cosmic FOMO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cosmic FOMO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 158.76K

أداء سعر Cosmic FOMO (COSMIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cosmic FOMO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cosmic FOMO مقابل USD هو $ -0.0005821073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cosmic FOMO مقابل USD هو $ -0.0018599729 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cosmic FOMO مقابل USD هو $ -0.004404950693220362 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0005821073 -5.33% 60 يوم $ -0.0018599729 -17.03% 90 يوم $ -0.004404950693220362 -28.74%

تحليل سعر Cosmic FOMO (COSMIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cosmic FOMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.21$ 4.21 $ 4.21 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.46%

معلومات سوق Cosmic FOMO (COSMIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: