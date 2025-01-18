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سعر Cosmic Champs (COSG) المباشر لليوم هو USD 0.00341977 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COSG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cosmic Champs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K - تغيير سعر Cosmic Champs خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cosmic Champs (COSG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ +0.0000827228 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ +0.0005321216 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ +0.0017461121378815114 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.96% 30 يوم $ +0.0000827228 +2.42% 60 يوم $ +0.0005321216 +15.56% 90 يوم $ +0.0017461121378815114 +104.33%

تحليل سعر Cosmic Champs (COSG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cosmic Champs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00344764$ 0.00344764 $ 0.00344764 24 ساعة مرتفع $ 0.00364679$ 0.00364679 $ 0.00364679 عالية طوال الوقت $ 0.12641$ 0.12641 $ 0.12641 تغير السعر (1 ساعة) -1.86% تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) +29.75%

معلومات سوق Cosmic Champs (COSG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: