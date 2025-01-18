سعر Cosmic Champs (COSG)
سعر Cosmic Champs (COSG) المباشر لليوم هو USD 0.00341977. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COSG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cosmic Champs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K
- تغيير سعر Cosmic Champs خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ +0.0000827228 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ +0.0005321216 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cosmic Champs مقابل USD هو $ +0.0017461121378815114 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.96%
|30 يوم
|$ +0.0000827228
|+2.42%
|60 يوم
|$ +0.0005321216
|+15.56%
|90 يوم
|$ +0.0017461121378815114
|+104.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cosmic Champs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.86%
-0.96%
+29.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cosmic Gold (COSG) is the governance token for Cosmic Champs which is a 3D, P2E, real-time strategy game on the Algorand blockchain. Travel around the cosmic universe to battle friends — or enemies — in real-time and earn tokens and NFTs. COSG is also used as a secondary P2E token and can be staked to earn rewards.
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