سعر CortexZero (CORTEXZERO)
سعر CortexZero (CORTEXZERO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.60K. يتم تحديث سعر CORTEXZERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CortexZero الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53M
- تغيير سعر CortexZero خلال اليوم هو -87.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ -0.001099296448677645 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001099296448677645
|-87.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CortexZero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-29.19%
-87.11%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A multi-agent AI platform dissecting human nature’s first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia.
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