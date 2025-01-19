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سعر CortexZero (CORTEXZERO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.60K . يتم تحديث سعر CORTEXZERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CortexZero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53M - تغيير سعر CortexZero خلال اليوم هو -87.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر CortexZero (CORTEXZERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ -0.001099296448677645 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CortexZero مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001099296448677645 -87.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CortexZero (CORTEXZERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CortexZero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00127678$ 0.00127678 $ 0.00127678 عالية طوال الوقت $ 0.00780889$ 0.00780889 $ 0.00780889 تغير السعر (1 ساعة) -29.19% تغير السعر (1يوم) -87.11% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق CortexZero (CORTEXZERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: