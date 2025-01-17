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سعر Corporate Audit AI (AUDIT) المباشر لليوم هو USD 0.00021807 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.04K . يتم تحديث سعر AUDIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Corporate Audit AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.44K - تغيير سعر Corporate Audit AI خلال اليوم هو -8.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Corporate Audit AI (AUDIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Corporate Audit AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Corporate Audit AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Corporate Audit AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Corporate Audit AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Corporate Audit AI (AUDIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Corporate Audit AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00019297$ 0.00019297 $ 0.00019297 24 ساعة مرتفع $ 0.0002391$ 0.0002391 $ 0.0002391 عالية طوال الوقت $ 0.03545965$ 0.03545965 $ 0.03545965 تغير السعر (1 ساعة) +1.92% تغير السعر (1يوم) -8.66% تغير السعر (7 أيام) -78.68%

معلومات سوق Corporate Audit AI (AUDIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: