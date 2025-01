ما هو Corporate Audit AI ( AUDIT )

analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Corporate Audit AI (AUDIT) الموقع الرسمي