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سعر CORN DOG (CDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CORN DOG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51 - تغيير سعر CORN DOG خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CORN DOG (CDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CORN DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CORN DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CORN DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CORN DOG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -22.48% 60 يوم $ 0 -19.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CORN DOG (CDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CORN DOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.12%

معلومات سوق CORN DOG (CDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: