سعر Corn (CORN)
سعر Corn (CORN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 705.65K. يتم تحديث سعر CORN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Corn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.31K
- تغيير سعر Corn خلال اليوم هو -29.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Corn مقابل USD هو $ -0.000301446566970701 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Corn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Corn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Corn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000301446566970701
|-29.93%
|30 يوم
|$ 0
|+758.22%
|60 يوم
|$ 0
|-90.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Corn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.54%
-29.93%
-40.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Corn is a Gigachad, crypto-loving turkey who was pardoned by the president in 2020, right as the altcoin cycle took off. Now, Corn is back with a singular mission: to pump bags, break systems, and lead a new generation of degens into the future. As slang for Bitcoin, Corn embodies the heart of the crypto revolution—bold, unstoppable, and rooted in Bitcoin’s relentless rise. Whether it’s alts or Bitcoin itself, Corn is here to pump the markets and leave the old systems in the dust, guiding degens toward a new financial frontier. Wreck the system, pump the revolution
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