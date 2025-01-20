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سعر Corn (CORN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 705.65K . يتم تحديث سعر CORN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Corn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.31K - تغيير سعر Corn خلال اليوم هو -29.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Corn (CORN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Corn مقابل USD هو $ -0.000301446566970701 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Corn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Corn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Corn مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000301446566970701 -29.93% 30 يوم $ 0 +758.22% 60 يوم $ 0 -90.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Corn (CORN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Corn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00102407$ 0.00102407 $ 0.00102407 عالية طوال الوقت $ 0.00955068$ 0.00955068 $ 0.00955068 تغير السعر (1 ساعة) -1.54% تغير السعر (1يوم) -29.93% تغير السعر (7 أيام) -40.85%

معلومات سوق Corn (CORN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: