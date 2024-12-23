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سعر Coreto (COR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.76K . يتم تحديث سعر COR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coreto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72K - تغيير سعر Coreto خلال اليوم هو -8.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 412.13M

أداء سعر Coreto (COR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coreto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coreto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coreto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coreto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.29% 30 يوم $ 0 -17.59% 60 يوم $ 0 -21.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Coreto (COR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coreto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.058883$ 0.058883 $ 0.058883 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -8.29% تغير السعر (7 أيام) +36.47%

معلومات سوق Coreto (COR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: