سعر CoreStarter (CSTR)
سعر CoreStarter (CSTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.17K. يتم تحديث سعر CSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoreStarter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.33
- تغيير سعر CoreStarter خلال اليوم هو +4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.40M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CSTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CSTR.
خلال اليوم، كان سعر CoreStarter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoreStarter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoreStarter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoreStarter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.72%
|30 يوم
|$ 0
|-18.04%
|60 يوم
|$ 0
|-3.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoreStarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+4.72%
+1.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CSTR إلى AUD
A$--
|1 CSTR إلى GBP
￡--
|1 CSTR إلى EUR
€--
|1 CSTR إلى USD
$--
|1 CSTR إلى MYR
RM--
|1 CSTR إلى TRY
₺--
|1 CSTR إلى JPY
¥--
|1 CSTR إلى RUB
₽--
|1 CSTR إلى INR
₹--
|1 CSTR إلى IDR
Rp--
|1 CSTR إلى PHP
₱--
|1 CSTR إلى EGP
￡E.--
|1 CSTR إلى BRL
R$--
|1 CSTR إلى CAD
C$--
|1 CSTR إلى BDT
৳--
|1 CSTR إلى NGN
₦--
|1 CSTR إلى UAH
₴--
|1 CSTR إلى VES
Bs--
|1 CSTR إلى PKR
Rs--
|1 CSTR إلى KZT
₸--
|1 CSTR إلى THB
฿--
|1 CSTR إلى TWD
NT$--
|1 CSTR إلى CHF
Fr--
|1 CSTR إلى HKD
HK$--
|1 CSTR إلى MAD
.د.م--