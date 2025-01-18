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سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE) المباشر لليوم هو USD 1.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STCORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CoreDAO Staked CORE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.85K - تغيير سعر CoreDAO Staked CORE خلال اليوم هو +1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.02187058 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ -0.1745209200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.0288738000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.12575318560474 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02187058 +1.86% 30 يوم $ -0.1745209200 -14.54% 60 يوم $ +0.0288738000 +2.41% 90 يوم $ +0.12575318560474 +11.71%

تحليل سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CoreDAO Staked CORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24 ساعة مرتفع $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 عالية طوال الوقت $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 تغير السعر (1 ساعة) -1.31% تغير السعر (1يوم) +1.86% تغير السعر (7 أيام) +4.37%

معلومات سوق CoreDAO Staked CORE (STCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: