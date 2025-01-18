سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE)
سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE) المباشر لليوم هو USD 1.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STCORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoreDAO Staked CORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.85K
- تغيير سعر CoreDAO Staked CORE خلال اليوم هو +1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.02187058 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ -0.1745209200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.0288738000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.12575318560474 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02187058
|+1.86%
|30 يوم
|$ -0.1745209200
|-14.54%
|60 يوم
|$ +0.0288738000
|+2.41%
|90 يوم
|$ +0.12575318560474
|+11.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoreDAO Staked CORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.31%
+1.86%
+4.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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