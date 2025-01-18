شعار CoreDAO Staked CORE

سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE)

USD

مخطط سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE) المباشر

$1.2
$1.2$1.2
+1.80%(1D)

سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE) لليوم

سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE) المباشر لليوم هو USD 1.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STCORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoreDAO Staked CORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.85K
- تغيير سعر CoreDAO Staked CORE خلال اليوم هو +1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.02187058 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ -0.1745209200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.0288738000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoreDAO Staked CORE مقابل USD هو $ +0.12575318560474 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02187058+1.86%
30 يوم$ -0.1745209200-14.54%
60 يوم$ +0.0288738000+2.41%
90 يوم$ +0.12575318560474+11.71%

تحليل سعر CoreDAO Staked CORE (STCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CoreDAO Staked CORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 2.29
$ 2.29$ 2.29

-1.31%

+1.86%

+4.37%

معلومات سوق CoreDAO Staked CORE (STCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.85K
$ 40.85K$ 40.85K

0.00
0.00 0.00

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المصدر CoreDAO Staked CORE (STCORE)

الموقع الرسمي

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عملة STCORE إلى العملات المحلية

1 STCORE إلى AUD
A$1.932
1 STCORE إلى GBP
0.984
1 STCORE إلى EUR
1.164
1 STCORE إلى USD
$1.2
1 STCORE إلى MYR
RM5.4
1 STCORE إلى TRY
42.672
1 STCORE إلى JPY
¥187.524
1 STCORE إلى RUB
123
1 STCORE إلى INR
103.932
1 STCORE إلى IDR
Rp19,672.128
1 STCORE إلى PHP
70.116
1 STCORE إلى EGP
￡E.60.48
1 STCORE إلى BRL
R$7.26
1 STCORE إلى CAD
C$1.728
1 STCORE إلى BDT
145.8
1 STCORE إلى NGN
1,869.156
1 STCORE إلى UAH
50.532
1 STCORE إلى VES
Bs64.8
1 STCORE إلى PKR
Rs334.536
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636.936
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NT$39.432
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Fr1.092
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HK$9.336
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