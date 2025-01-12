سعر coreDAO (COREDAO)
سعر coreDAO (COREDAO) المباشر لليوم هو USD 0.944334. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COREDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق coreDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.67
- تغيير سعر coreDAO خلال اليوم هو -2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر coreDAO مقابل USD هو $ -0.0288431152133489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر coreDAO مقابل USD هو $ +0.0740970728 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر coreDAO مقابل USD هو $ -0.0193150299 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر coreDAO مقابل USD هو $ +0.4107139872420517 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0288431152133489
|-2.96%
|30 يوم
|$ +0.0740970728
|+7.85%
|60 يوم
|$ -0.0193150299
|-2.04%
|90 يوم
|$ +0.4107139872420517
|+76.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر coreDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.96%
+6.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
coreDAO builds DeFi products controlled through a powerful on chain governance system. Token holders can use their voting power to control the ecosystem and its products by using the DAO's on-chain governance to manage and implement changes. The governance token (coreDAO) controls the CORE ecosystem. Using on chain governance, holders of coreDAO can directly control all CORE products. cLEND is coreDAO's lending product which allows users to take out loans against a variety of tokens. coreDAO holders can adjust fees, collateral types and push updates to the cLEND contract.
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