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سعر Core Token (CTN) المباشر لليوم هو USD 0.01386915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.07M . يتم تحديث سعر CTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Core Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.93K - تغيير سعر Core Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 221.28M

أداء سعر Core Token (CTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ +0.0053610700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ -0.0060335157 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ +0.000575908270226206 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0053610700 +38.65% 60 يوم $ -0.0060335157 -43.50% 90 يوم $ +0.000575908270226206 +4.33%

تحليل سعر Core Token (CTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Core Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02535232$ 0.02535232 $ 0.02535232 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.90%

معلومات سوق Core Token (CTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: