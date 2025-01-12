سعر Core Token (CTN)
سعر Core Token (CTN) المباشر لليوم هو USD 0.01386915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.07M. يتم تحديث سعر CTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Core Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.93K
- تغيير سعر Core Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 221.28M
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خلال اليوم، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ +0.0053610700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ -0.0060335157 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Core Token مقابل USD هو $ +0.000575908270226206 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0053610700
|+38.65%
|60 يوم
|$ -0.0060335157
|-43.50%
|90 يوم
|$ +0.000575908270226206
|+4.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Core Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+7.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Core Token (CTN) is a resourceful utility token that is used as a form of payment and facilitation for the current and future CoDeTech and Core Blockchain ecosystem. CTN is built on the Core Blockchain, and it is used to exchange value or pay for operational services in the Core ecosystem, executed by regulated compliant smart contracts. It is built on the philosophy of equal opportunity for businesses and individuals to easily adopt blockchain in their daily lives.
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¥2.1867488805
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