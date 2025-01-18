سعر Core Stake Token (CST)
سعر Core Stake Token (CST) المباشر لليوم هو USD 0.01193299. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Core Stake Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.54
- تغيير سعر Core Stake Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ -0.0019374521 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ +0.0007712112 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ +0.001804001528121595 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0019374521
|-16.23%
|60 يوم
|$ +0.0007712112
|+6.46%
|90 يوم
|$ +0.001804001528121595
|+17.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Core Stake Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ABOUT CORE STAKE Core Stake is an integrated platform on the Core Network where you can stake $CORE with 170% APY over a period of 2 years. Staking $CORE demonstrates a proactive dedication to the mission of the Core DAO by participating in the staking process within the Core network. Core Stake follows a new type of liquid staking model. When you stake $CORE with Core Stake, you also receive additional $CST tokens which is issued exclusively by Core Stake team as a bonus. The value of $CST will increase over time as the value of $CORE increases.
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