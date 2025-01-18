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سعر Core Stake Token (CST) المباشر لليوم هو USD 0.01193299 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Core Stake Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.54 - تغيير سعر Core Stake Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Core Stake Token (CST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ -0.0019374521 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ +0.0007712112 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Core Stake Token مقابل USD هو $ +0.001804001528121595 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0019374521 -16.23% 60 يوم $ +0.0007712112 +6.46% 90 يوم $ +0.001804001528121595 +17.81%

تحليل سعر Core Stake Token (CST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Core Stake Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02213195$ 0.02213195 $ 0.02213195 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Core Stake Token (CST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: