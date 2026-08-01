سعر Core Scientific xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Core Scientific xStock (CORZX) اليوم هو $ 20.13، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CORZX الحالي إلى USD هو $ 20.13 لكل CORZX.

يحتل Core Scientific xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,368، مع عرض متداول قدره 5.89K CORZX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CORZX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 29.69، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 19.75.

على المدى القصير، تحرك CORZX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.23K.

معلومات سوق Core Scientific xStock (CORZX)

القيمة السوقية $ 123.37K$ 123.37K $ 123.37K الحجم (24 ساعة) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 98.91M$ 98.91M $ 98.91M إمداد دورة التداول 5.89K 5.89K 5.89K إجمالي العرض 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222

القيمة السوقية الحالية لـ Core Scientific xStock هي $ 123.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.23K. العرض المتداول لـ CORZX يبلغ 5.89K، مع إجمالي عرض 4913832.460524222. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98.91M.