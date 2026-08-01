سعر Core MSCI Emerging Markets xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) اليوم هو $ 82.79، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IEMGX الحالي إلى USD هو $ 82.79 لكل IEMGX.

يحتل Core MSCI Emerging Markets xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 263,307، مع عرض متداول قدره 3.18K IEMGX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IEMGX بين $ 81.38 (أدنى) و$ 83.37 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 164.83، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 29.97.

على المدى القصير، تحرك IEMGX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+3.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 791.44.

معلومات سوق Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX)

القيمة السوقية $ 263.31K$ 263.31K $ 263.31K الحجم (24 ساعة) $ 791.44$ 791.44 $ 791.44 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 263.31K$ 263.31K $ 263.31K إمداد دورة التداول 3.18K 3.18K 3.18K إجمالي العرض 3,180.280799094896 3,180.280799094896 3,180.280799094896

القيمة السوقية الحالية لـ Core MSCI Emerging Markets xStock هي $ 263.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 791.44. العرض المتداول لـ IEMGX يبلغ 3.18K، مع إجمالي عرض 3180.280799094896. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 263.31K.