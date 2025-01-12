سعر CORE ID (CID)
سعر CORE ID (CID) المباشر لليوم هو USD 0.00240336. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CORE ID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.28
- تغيير سعر CORE ID خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ -0.0006631785 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ +0.0005379224 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ +0.0005149476278051679 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.0006631785
|-27.59%
|60 يوم
|$ +0.0005379224
|+22.38%
|90 يوم
|$ +0.0005149476278051679
|+27.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CORE ID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-0.18%
-14.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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