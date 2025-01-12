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سعر CORE ID (CID) المباشر لليوم هو USD 0.00240336 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CORE ID الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.28 - تغيير سعر CORE ID خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CORE ID (CID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ -0.0006631785 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ +0.0005379224 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CORE ID مقابل USD هو $ +0.0005149476278051679 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ -0.0006631785 -27.59% 60 يوم $ +0.0005379224 +22.38% 90 يوم $ +0.0005149476278051679 +27.27%

تحليل سعر CORE ID (CID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CORE ID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00234796$ 0.00234796 $ 0.00234796 24 ساعة مرتفع $ 0.00246027$ 0.00246027 $ 0.00246027 عالية طوال الوقت $ 0.02686939$ 0.02686939 $ 0.02686939 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -14.66%

معلومات سوق CORE ID (CID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: