توكنوميكس Core Blockchain (XCB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Core Blockchain (XCB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Core Blockchain (XCB) Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems. الموقع الرسمي: https://coreblockchain.net/ اشتر XCB الآن!

توكنوميكس Core Blockchain (XCB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Core Blockchain (XCB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M إجمالي العرض: $ 373.10M $ 373.10M $ 373.10M العرض المتداول: $ 74.11M $ 74.11M $ 74.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.13M $ 12.13M $ 12.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.146314 $ 0.146314 $ 0.146314 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02684857 $ 0.02684857 $ 0.02684857 السعر الحالي: $ 0.03250482 $ 0.03250482 $ 0.03250482 معرفة المزيد عن سعر Core Blockchain (XCB)

توكنوميكس Core Blockchain (XCB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Core Blockchain (XCB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XCB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XCB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XCB، استكشف السعر المباشر لتوكن XCB!

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