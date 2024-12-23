سعر Core Blockchain (XCB)
سعر Core Blockchain (XCB) المباشر لليوم هو USD 0.056241. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.41M. يتم تحديث سعر XCB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Core Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.32
- تغيير سعر Core Blockchain خلال اليوم هو +1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.62M
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خلال اليوم، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ +0.00073379 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ -0.0106206966 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ -0.0056888502 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ -0.02299346867650923 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00073379
|+1.32%
|30 يوم
|$ -0.0106206966
|-18.88%
|60 يوم
|$ -0.0056888502
|-10.11%
|90 يوم
|$ -0.02299346867650923
|-29.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Core Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+1.32%
-4.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.
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