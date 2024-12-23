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سعر Core Blockchain (XCB) المباشر لليوم هو USD 0.056241 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.41M . يتم تحديث سعر XCB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Core Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.32 - تغيير سعر Core Blockchain خلال اليوم هو +1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.62M

أداء سعر Core Blockchain (XCB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ +0.00073379 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ -0.0106206966 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ -0.0056888502 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Core Blockchain مقابل USD هو $ -0.02299346867650923 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00073379 +1.32% 30 يوم $ -0.0106206966 -18.88% 60 يوم $ -0.0056888502 -10.11% 90 يوم $ -0.02299346867650923 -29.01%

تحليل سعر Core Blockchain (XCB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Core Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055471$ 0.055471 $ 0.055471 24 ساعة مرتفع $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 عالية طوال الوقت $ 0.146314$ 0.146314 $ 0.146314 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +1.32% تغير السعر (7 أيام) -4.65%

معلومات سوق Core Blockchain (XCB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: