سعر Coral Swap (CORAL)
سعر Coral Swap (CORAL) المباشر لليوم هو USD 0.01000652. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CORAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coral Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K
- تغيير سعر Coral Swap خلال اليوم هو +9.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ +0.00090296 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ -0.0021177949 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ -0.0023896240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ -0.004172616405117797 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00090296
|+9.92%
|30 يوم
|$ -0.0021177949
|-21.16%
|60 يوم
|$ -0.0023896240
|-23.88%
|90 يوم
|$ -0.004172616405117797
|-29.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coral Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+9.92%
-4.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coral Swap is a decentralized protocol for automated liquidity provision on SERO protocol.
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