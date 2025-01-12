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سعر Coral Swap (CORAL) المباشر لليوم هو USD 0.01000652 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CORAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coral Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K - تغيير سعر Coral Swap خلال اليوم هو +9.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coral Swap (CORAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ +0.00090296 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ -0.0021177949 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ -0.0023896240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coral Swap مقابل USD هو $ -0.004172616405117797 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00090296 +9.92% 30 يوم $ -0.0021177949 -21.16% 60 يوم $ -0.0023896240 -23.88% 90 يوم $ -0.004172616405117797 -29.42%

تحليل سعر Coral Swap (CORAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coral Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00909982$ 0.00909982 $ 0.00909982 24 ساعة مرتفع $ 0.01234305$ 0.01234305 $ 0.01234305 عالية طوال الوقت $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) +9.92% تغير السعر (7 أيام) -4.93%

معلومات سوق Coral Swap (CORAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: