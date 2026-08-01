سعر Coral Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Coral Finance (CORL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CORL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CORL.

يحتل Coral Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,185.45، مع عرض متداول قدره 242.58M CORL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CORL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.14587، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CORL بمقدار +0.47% خلال الساعة الماضية و-9.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Coral Finance (CORL)

القيمة السوقية $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.36K$ 54.36K $ 54.36K إمداد دورة التداول 242.58M 242.58M 242.58M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Coral Finance هي $ 13.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CORL يبلغ 242.58M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.36K.