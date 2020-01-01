توكنوميكس COQ AI (COQAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول COQ AI (COQAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات COQ AI (COQAI) COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. الموقع الرسمي: https://ai.coq.xyz/ اشتر COQAI الآن!

توكنوميكس COQ AI (COQAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار COQ AI (COQAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 375.22K $ 375.22K $ 375.22K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 536.02K $ 536.02K $ 536.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01613858 $ 0.01613858 $ 0.01613858 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00053731 $ 0.00053731 $ 0.00053731 معرفة المزيد عن سعر COQ AI (COQAI)

توكنوميكس COQ AI (COQAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس COQ AI (COQAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COQAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COQAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COQAI، استكشف السعر المباشر لتوكن COQAI!

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