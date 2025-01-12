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سعر Copycat Finance (COPYCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COPYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Copycat Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19K - تغيير سعر Copycat Finance خلال اليوم هو -7.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Copycat Finance (COPYCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.45% 30 يوم $ 0 -19.51% 60 يوم $ 0 -10.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Copycat Finance (COPYCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Copycat Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.13$ 3.13 $ 3.13 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -7.45% تغير السعر (7 أيام) +1.85%

معلومات سوق Copycat Finance (COPYCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: