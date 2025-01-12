سعر Copycat Finance (COPYCAT)
سعر Copycat Finance (COPYCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COPYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Copycat Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19K
- تغيير سعر Copycat Finance خلال اليوم هو -7.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Copycat Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.45%
|30 يوم
|$ 0
|-19.51%
|60 يوم
|$ 0
|-10.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Copycat Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-7.45%
+1.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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