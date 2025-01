ما هو Copycat Finance ( COPYCAT )

COPYCAT gives you the chance to invest in successful strategies of other master traders from all over the world. Use our leading copy trading engine building on DeFi technology to automatically copy their trading portfolio performance. With these 3 steps; Choose a master's strategy, invest funds and earn from every profitable trade.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Copycat Finance (COPYCAT) الموقع الرسمي