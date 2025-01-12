سعر CopXToken (COPX)
سعر CopXToken (COPX) المباشر لليوم هو USD 0.072321. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CopXToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.97K
- تغيير سعر CopXToken خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CopXToken مقابل USD هو $ -0.0019172713254292 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CopXToken مقابل USD هو $ -0.0448396202 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CopXToken مقابل USD هو $ -0.0427385578 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CopXToken مقابل USD هو $ -0.1882756958460489 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0019172713254292
|-2.58%
|30 يوم
|$ -0.0448396202
|-62.00%
|60 يوم
|$ -0.0427385578
|-59.09%
|90 يوم
|$ -0.1882756958460489
|-72.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CopXToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
-2.58%
-19.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
COPX DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a community-driven governance model within the COPX.AI ecosystem, designed to empower users by giving them direct influence over the platform’s development and key decisions. COPX DAO operates on the principles of transparency, decentralization, and community engagement, allowing token holders to participate in voting on proposals, strategic directions, and operational changes.
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