سعر Copper pot of wealth اليوم

السعر المباشر لمشروع Copper pot of wealth (COOKWARE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 30.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COOKWARE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COOKWARE.

يحتل Copper pot of wealth حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 130,637، مع عرض متداول قدره 890.65M COOKWARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COOKWARE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0020548، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COOKWARE بمقدار -2.95% خلال الساعة الماضية و+38.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.23K.

معلومات سوق Copper pot of wealth (COOKWARE)

القيمة السوقية $ 130.64K$ 130.64K $ 130.64K الحجم (24 ساعة) $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 146.68K$ 146.68K $ 146.68K إمداد دورة التداول 890.65M 890.65M 890.65M إجمالي العرض 890,651,459.6301856 890,651,459.6301856 890,651,459.6301856

القيمة السوقية الحالية لـ Copper pot of wealth هي $ 130.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.23K. العرض المتداول لـ COOKWARE يبلغ 890.65M، مع إجمالي عرض 890651459.6301856. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.68K.