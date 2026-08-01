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سعر Copper pot of wealth المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ COOKWARE هي 130,637 USD. تابع تحديثات أسعار COOKWARE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Copper pot of wealth المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ COOKWARE هي 130,637 USD. تابع تحديثات أسعار COOKWARE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Copper pot of wealth (COOKWARE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 COOKWARE إلى USD:

$0.0001467
$0.0001467$0.0001467
-0.28%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Copper pot of wealth (COOKWARE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:32:26 (UTC+8)

سعر Copper pot of wealth اليوم

السعر المباشر لمشروع Copper pot of wealth (COOKWARE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 30.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COOKWARE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COOKWARE.

يحتل Copper pot of wealth حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 130,637، مع عرض متداول قدره 890.65M COOKWARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COOKWARE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0020548، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COOKWARE بمقدار -2.95% خلال الساعة الماضية و+38.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.23K.

معلومات سوق Copper pot of wealth (COOKWARE)

$ 130.64K
$ 130.64K$ 130.64K

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

$ 146.68K
$ 146.68K$ 146.68K

890.65M
890.65M 890.65M

890,651,459.6301856
890,651,459.6301856 890,651,459.6301856

القيمة السوقية الحالية لـ Copper pot of wealth هي $ 130.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.23K. العرض المتداول لـ COOKWARE يبلغ 890.65M، مع إجمالي عرض 890651459.6301856. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.68K.

سجل سعر Copper pot of wealth بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0020548
$ 0.0020548$ 0.0020548

$ 0
$ 0$ 0

-2.95%

-30.50%

+38.01%

+38.01%

سجل سعر Copper pot of wealth (COOKWARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Copper pot of wealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Copper pot of wealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Copper pot of wealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Copper pot of wealth مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-30.50%
30 يوم$ 0-62.61%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Copper pot of wealth

Copper pot of wealth (COOKWARE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف COOKWARE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCopper pot of wealth (COOKWARE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Copper pot of wealth نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Copper pot of wealth الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار COOKWARE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Copper pot of wealth.

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المصدر Copper pot of wealth (COOKWARE)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

نبذة عن Copper pot of wealth

ما هو السعر المباشر لـ Copper pot of wealth؟

يبلغ التقييم الحالي $، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة -30.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على COOKWARE؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ Copper pot of wealth وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $130637، تحتل Copper pot of wealth المرتبة #5352، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت COOKWARE حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب COOKWARE اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $ و$، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على Copper pot of wealth؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (890651459.6301856 رمز)، واتجاهات التبني داخل Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Copper pot of wealth

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:32:26 (UTC+8)

تحديثات Copper pot of wealth (COOKWARE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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