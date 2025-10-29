معلومات سعر Copper Inu (COPPER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.77%

سعر Copper Inu (COPPER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COPPER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOPPER على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COPPER -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +3.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Copper Inu (COPPER)

القيمة السوقية $ 7.39K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.39K إمداد دورة التداول 999.88M إجمالي العرض 999,881,403.815326

القيمة السوقية الحالية لـ Copper Inu هي $ 7.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COPPER يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999881403.815326. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.39K.