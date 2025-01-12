سعر Copiosa (COP)
سعر Copiosa (COP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Copiosa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75
- تغيير سعر Copiosa خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Copiosa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Copiosa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Copiosa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Copiosa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-6.43%
|60 يوم
|$ 0
|-8.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Copiosa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.28%
-0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Copiosa is a Coin backed exchange platform focusing on allowing users to purchase small cap crypto currencies as they come to market. The Platform uses its own coin to facilitate trading for its users. The coin itself sits on the BEP20 network which is one of the most fast and secure networks available. Copiosa aims to provide value as a standalone coin whilst also creating a frictionless means of exchange for small cap crypto currencies. Copiosa launched its coin on March 28, 2021 with 500m tokens created at genesis. This number is static with no coins burned or created on each transaction. 400 million of these re currently in circulation with 20% (100m) held by Copiosa for business development purposes. Copiosa is the creation of developer James Mallon, finance services and business manger Joshua Etheridge, and Science graduate Harry Richardson. The company currently operates with a team of 4 including experienced developers, marketing and financial operations staff.
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