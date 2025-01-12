سعر Coop Coin (COOP)
سعر Coop Coin (COOP) المباشر لليوم هو USD 0.02782203. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coop Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.45K
- تغيير سعر Coop Coin خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ -0.0130552872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ -0.0060983747 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ +0.00210843385380431 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ -0.0130552872
|-46.92%
|60 يوم
|$ -0.0060983747
|-21.91%
|90 يوم
|$ +0.00210843385380431
|+8.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coop Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.12%
-8.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Coop coin has communty on Algorand. Community created Community Rewards Vault (CRV) and pool. All coins are in circulation. What makes your project unique? It created with all circulation on Algorand and it was first. So Coop has fair distribution, decentralized nature. History of your project. Coop is a new coin. What’s next for your project? We created quiz app and we rewarded users here. We're gonna add battle quiz for users play with each other and we're working for improve games here. What can your token be used for? Quiz/game app will accept just coop coin. Coop Game will accept other coins but users will able to win just Coop coin.
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