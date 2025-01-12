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سعر Coop Coin (COOP) المباشر لليوم هو USD 0.02782203 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coop Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.45K - تغيير سعر Coop Coin خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Coop Coin (COOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ -0.0130552872 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ -0.0060983747 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coop Coin مقابل USD هو $ +0.00210843385380431 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.12% 30 يوم $ -0.0130552872 -46.92% 60 يوم $ -0.0060983747 -21.91% 90 يوم $ +0.00210843385380431 +8.20%

تحليل سعر Coop Coin (COOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coop Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02777939$ 0.02777939 $ 0.02777939 24 ساعة مرتفع $ 0.02887568$ 0.02887568 $ 0.02887568 عالية طوال الوقت $ 0.074024$ 0.074024 $ 0.074024 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -8.87%

معلومات سوق Coop Coin (COOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: