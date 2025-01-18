سعر COOMER (COOMER)
سعر COOMER (COOMER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر COOMER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COOMER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.12
- تغيير سعر COOMER خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر COOMER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COOMER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COOMER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COOMER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.29%
|60 يوم
|$ 0
|+8.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COOMER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$COOMER memecoin represents the hidden challenges many face daily—a struggle akin to overcoming addiction. It's not just a coin; it's a movement uniting us to transform reality. Together, we strengthen and support each other through memes, forging a path to greatness.
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