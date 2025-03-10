سعر Cool Cats Milk (MILK)
سعر Cool Cats Milk (MILK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.89K. يتم تحديث سعر MILK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cool Cats Milk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.64
- تغيير سعر Cool Cats Milk خلال اليوم هو -3.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.45B
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خلال اليوم، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.22%
|30 يوم
|$ 0
|-30.19%
|60 يوم
|$ 0
|-49.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cool Cats Milk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.22%
-17.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MILK is a token that enhances interactivity within the Cool Cats gamified ecosystem, and ultimately provides more utility to users within Cooltopia. What does that mean, exactly? It means by giving users ways to earn and spend $MILK, we're able to give them more things to do!
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