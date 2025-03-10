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سعر Cool Cats Milk (MILK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.89K . يتم تحديث سعر MILK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cool Cats Milk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.64 - تغيير سعر Cool Cats Milk خلال اليوم هو -3.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.45B

أداء سعر Cool Cats Milk (MILK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cool Cats Milk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.22% 30 يوم $ 0 -30.19% 60 يوم $ 0 -49.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cool Cats Milk (MILK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cool Cats Milk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.187901$ 0.187901 $ 0.187901 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.22% تغير السعر (7 أيام) -17.29%

معلومات سوق Cool Cats Milk (MILK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: