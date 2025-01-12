سعر Cool (COOL)
سعر Cool (COOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.09K. يتم تحديث سعر COOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.30
- تغيير سعر Cool خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cool مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-34.04%
|60 يوم
|$ 0
|-18.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cool is a meme coin that's main focus is putting one of the most commonly used words on the blockchain. Cool is a community of Solana degens that love to create their own memes & content. Cool also has a team of admins that are committed to keeping an active and engaged community. Cool will also become a highly sought after NFT project. There is an active team of artists and web developers that will help legitimize this project.
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