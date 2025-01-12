احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CP.

سعر Cookies Protocol (CP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cookies Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.79 - تغيير سعر Cookies Protocol خلال اليوم هو +1.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cookies Protocol (CP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cookies Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cookies Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cookies Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cookies Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.56% 30 يوم $ 0 +18.27% 60 يوم $ 0 +83.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cookies Protocol (CP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cookies Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +1.56% تغير السعر (7 أيام) +1.89%

معلومات سوق Cookies Protocol (CP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: