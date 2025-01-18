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سعر Cookie Cat Game (CATGAME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CATGAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cookie Cat Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.87 - تغيير سعر Cookie Cat Game خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cookie Cat Game (CATGAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -3.24% 60 يوم $ 0 -12.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cookie Cat Game (CATGAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cookie Cat Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00423572$ 0.00423572 $ 0.00423572 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +14.09%

معلومات سوق Cookie Cat Game (CATGAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: