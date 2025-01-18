سعر Cookie Cat Game (CATGAME)
سعر Cookie Cat Game (CATGAME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CATGAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cookie Cat Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.87
- تغيير سعر Cookie Cat Game خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cookie Cat Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-3.24%
|60 يوم
|$ 0
|-12.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cookie Cat Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
+14.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Cookie Cat Game - Where Memecoin Investing Meets Unrivaled Excitement! Introduction : In a world ablaze with the fervor of memecoin investments, Cookie Cat Game emerges as a beacon of innovation and opportunity within the dynamic Solana ecosystem.
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