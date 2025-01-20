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سعر Cook Cat (CCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cook Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.74 - تغيير سعر Cook Cat خلال اليوم هو -5.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cook Cat (CCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cook Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cook Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cook Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cook Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.14% 30 يوم $ 0 +23.89% 60 يوم $ 0 -0.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cook Cat (CCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cook Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00110366$ 0.00110366 $ 0.00110366 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) -5.14% تغير السعر (7 أيام) +28.52%

معلومات سوق Cook Cat (CCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: